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Законодательство РК

Инспектор пытался незаконно завладеть землей в Алматы

Алматы, город Фото: пресс-служба акимата Алматы
Участковый инспектор пытался незаконно овладеть участком земли в микрорайоне "Айгерим" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

О незаконной установке контейнера и неправомерном захвате земли житель Алатауского района рассказала на встрече с акимом Ерболатом Досаевым.

Сразу после, для проверки информации, на место выехали аким Алатауского района Азамат Калдыбеков, руководство службы городского планирования и координации развития территории по Алатаускому району и Департамента по управлению земельными ресурсами.

Представители акимата выяснили, что земельный участок, на котором был установлен контейнер, находится в резерве города с 2018 года. 

"Соответственно, он не может быть передан в частные руки. Посягнуть на муниципальную собственность пытался инспектор микрорайона "Айгерим". В качестве доказательства права на землю он демонстрировал решение от 1998 года, незарегистрированное в органах юстиции, и потому незаконное", – сообщили в акимате Алматы.

По итогом проверки инспектора освободили от должности. Приказ об увольнении отправлен в аппарат акима города.

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Тамила Языкова
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