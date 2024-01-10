Пошаговая инструкция: как найти своего участкового инспектора
Фото: Zakon.kz
В полиции рассказали, как найти своего участкового инспектора, сообщает Zakon.kz.
- написать на его служебный аккаунт в Facebook;
- написать в общедомовой чат в WhatsApp;
- на входной группе своего подъезда найти визитную карточку с данными участкового инспектора;
- позвонить на пульт "102".
Ранее в Казахстане появились новые правила, как должны проходить отчетные встречи участковых инспекторов с населением.
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