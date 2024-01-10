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Пошаговая инструкция: как найти своего участкового инспектора

Пошаговая инструкция: как найти своего участкового инспектора Фото: Zakon.kz
В полиции рассказали, как найти своего участкового инспектора, сообщает Zakon.kz.
  • написать на его служебный аккаунт в Facebook;
  • написать в общедомовой чат в WhatsApp;
  • на входной группе своего подъезда найти визитную карточку с данными участкового инспектора;
  • позвонить на пульт "102".

Ранее в Казахстане появились новые правила, как должны проходить отчетные встречи участковых инспекторов с населением.

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