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В центре Семея из-за коммунальной аварии забил фонтан

коммунальная авария Фото: скриншот видео
29 июля по улице Уранхаева в Семее из-за повреждения трубы образовался гейзер, сообщаетZakon.kz.

Порталу Abai news инцидент прокомментировали в акимате города.

"Сегодня, 29 июля в связи с повреждением водопроводной сети при замене теплотрассы подрядчиками на трубе Д-400 мм (сталь) с 18:00 приостановлена подача воды по ул. Уранхаева – Чайжунусова. В данный момент авария устранена силами подрядчиков и ГКП "Семей водоканал", – говорится в сообщении.


Как уточняется, линию открыли в 21:15.

Ранее в 2022 году в Алматы 10 ноября на пересечении улиц Шарипова – Гоголя произошел прорыв трубы, что тоже привело к образованию фонтана высотой в несколько метров.

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