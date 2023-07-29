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В Аксае пожар разгорелся в жилом доме

последствия пожара Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
29 июля около 15:00 пожар произошел в жилом доме в пятом микрорайоне Аксая произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в доме загорелся балкон и гостиная.

"Огнем были охвачены личные вещи, предварительная площадь пожара составила 30 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 15:54", – цитирует ДЧС портал "Мой город".

На тушение выезжали 14 сотрудников департамента.

Ранее, пару дней назад, крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Актобе.

Елена Беляева
Аксай Западно-Казахстанская область
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