В Аксае пожар разгорелся в жилом доме

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

29 июля около 15:00 пожар произошел в жилом доме в пятом микрорайоне Аксая произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в доме загорелся балкон и гостиная. "Огнем были охвачены личные вещи, предварительная площадь пожара составила 30 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 15:54", – цитирует ДЧС портал "Мой город". На тушение выезжали 14 сотрудников департамента. Ранее, пару дней назад, крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Актобе.



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