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Мужчину насмерть завалило землей в Акмолинской области

Мужчину насмерть завалило землей в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
В дачном массиве города Акколь Аккольского района Акмоллинской области скончался 59-летний мужчина, которого завалило землей во время работ в траншее, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел в дачном сообществе "Наука-1" города Акколь. Местный житель проводил сантехнические работы и его завалило землей, когда он находился в траншее. Об этом сообщает 716.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

"Было установлено, что 27 июля около 16.30 59-летний мужчина по устному договору с владельцем дома по адресу: г. Акколь, дачный массив "Наука-1", выполнял работу по раскопке траншеи для прокладывания водопроводной трубы, при этом спустившись в траншею глубиной 2 метра. В ходе утрамбовки траншеи произошел обвал верхней части земли, в результате чего мужчина остался под завалом и от полученных травм скончался на месте", – сказано в сообщении от департамента полиции.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда", 156 УК РК. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе тела погибшего.

Ранее во время пожара и последующего взрыва на автозаправе Экибастуза погиб молодой человек. Его тело обнаружили на месте происшествия.

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