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Мужчина погиб под обвалом земли в Павлодаре

Мужчина погиб под обвалом земли в Павлодаре Фото: скриншот
Мужчина хотел помочь соседу провести водоснабжение в дом, но погиб во время работы в траншее. На жителя Павлодара обвалился пласт земли, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", ЧП произошло на территории частного дома. Двое мужчин решили помочь пожилому соседу провести воду в дом. Общими усилиями удалось выкопать траншею глубиной два с половиной метра. Но в какой-то момент земля обвалилась.

"Я ребят попросил, вместе работали, помочь хотели. Варили в яме водопровод, и тут земля обвалилась. Одного откопали, а второго не успели". Хозяин участка Серикбай Ахметов

Сначала хозяин участка бросился выкапывать соседей сам, но, оценив масштаб происшествия, все же вызвал спасателей. Сотрудники ЧС приехали за шесть минут, однако вовремя вытащить мужчин им не удалось – один погиб.


"Конечно, при проведении аварийно-спасательных работ были сложности. Возможно, могло быть еще обрушение. Но все работы проводились с соблюдением техники безопасности. На месте оказывали помощь сотрудники полиции, соседи, скорая медицинская помощь и Центр медицины катастроф", – прокомментировал заместитель начальника оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области Серик Шариязданов.

Похожий трагический случай произошел месяц назад в Петропавловске. При проведении работ в траншее на 35-летнего рабочего коммунального предприятия обвалился пласт земли. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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