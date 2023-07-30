В туристический автобус с казахстанцами в Турции врезался грузовик: погибли два человека

Экскурсионный микроавтобус, перевозивший казахстанских туристов по трассе Окурджалар Махаллеси, был подбит сзади грузовиком, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что водитель туристического фургона и украинский гид погибли на месте происшествия, пишет турецкое СМИ ntv.

12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.

После работы следственно-оперативной группы тела водителя и гида были доставлены в морг муниципалитета Аланьи.

Водителя грузовика доставили в отделение полиции для допроса.



Редакция Zakon.kz запросила информацию в МИД РК.