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В туристический автобус с казахстанцами в Турции врезался грузовик: погибли два человека

ДТП Фото: ntv.com.tr
Экскурсионный микроавтобус, перевозивший казахстанских туристов по трассе Окурджалар Махаллеси, был подбит сзади грузовиком, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что водитель туристического фургона и украинский гид погибли на месте происшествия, пишет турецкое СМИ ntv.

12 туристов, 6 из которых получили серьезные травмы в результате аварии, доставлены в больницы районов Алании и Манавгат.

После работы следственно-оперативной группы тела водителя и гида были доставлены в морг муниципалитета Аланьи.

Водителя грузовика доставили в отделение полиции для допроса.

Редакция Zakon.kz запросила информацию в МИД РК.

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