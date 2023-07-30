В Уральске трехлетний ребенок застрял в яме около трансформатора

Инцидент произошел 27 июля около 21:00 во дворе дома № 51 в микрорайоне Кунаева. По словам очевидцев, трехлетний мальчик играл во дворе, когда его игрушка упала в яму вблизи трансформатора. Попытавшись достать ее, рука малыша застряла, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", проходившая мимо соседка вызвала экстренные службы. Она ометила, что ребенок лежал совсем тихо, как будто бы спал.

"Рядом сидели родители, вокруг дежурили медики и полицейские. Потом приехали спасатели, они так быстро вытащили руку, ребенок даже не успел заплакать", – рассказала жительница многоэтажки.

Вызволили малыша сотрудники ДЧС ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, травм у ребенка не было. От стационарного лечения родители отказались.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске ребенок пострадал во время прогулки во дворе.

