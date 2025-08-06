В Кызылорде трехлетний ребенок застрял в железном заборе
Фото: пресс-служба МЧС РК
Трехлетний малыш каким-то образом просунул голову в железный забор около дома в Кызылорде и застрял. Родители позвали на помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью гидравлического инструмента разжав прутья, вытащили его из железного плена и передали родителям.
По данным МЧС РК, ребенок не пострадал.
Ранее сообщалось, что взрыв в донерной удалось предотвратить в Талдыкоргане.
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