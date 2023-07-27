В Петропавловске ребенок пострадал во время прогулки во дворе

Семилетний мальчик получил серьезную травму в одном из дворов Петропавловска. Ребенку потребовалась госпитализация, сообщает Zakon.kz.

Семилетнему мальчику арматура насквозь пронзила стопу в одном из дворов Петропавловска. От травмы ребенок получил болевой шок, его госпитализировали, передает Qazaqstan Media.

Чтобы освободить мальчика, спасателям пришлось обрезать металлический штырь. После ребенка доставили в больницу, где провели операцию. К счастью, кость ноги не была задета, отмечают в департаменте по ЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, проблема детского травматизма стоит остро. Даже в собственных домах дети не остаются в полной безопасности.

Ранее в министерстве здравоохранения разработали постановление правительства "Об утверждении Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан на 2024-2030 годы "Каждая женщина – каждый ребенок".

