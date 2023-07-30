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В Мангистауской области вторые сутки ищут пропавшего рыбака

в Мангистауской области пропал рыбак Фото: акимат Каракиянского района
29 июля 5 рыбаков ставили сети примерно в 7 км от села Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", к волонтерам обратились с просьбой найти беспилотники, чтобы более детально осмотреть остров.

"Не все дроны смогут работать в той местности. К тому же ещё поднялся ветер. Нужны профессионалы", – рассказали волонтеры.

По их словам, мужчина мог утонуть.

В акимате Каракиянского района заявили, что к поискам привлечены сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтеры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.

Отмечается, что утром вертолет МИ-8 ДЧС Мангистауской области искал рыбака с воздуха, но безрезультатно.

Поисково-спасательные работы охватывают местность Сарши и побережье у ТОО "Ерсай".

"Задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. Среди них один вертолет, 10 катеров и внедорожники. 7 водолазов проводят поисковые работы в море. Также ведется мониторинг указанной территории с помощью беспилотника", – заявили в акимате Каракиянского района.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в Алматинской области при загадочных обстоятельствах пропал мужчина.

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