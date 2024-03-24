Внедорожник попал в ДТП и сгорел на трассе в Жетысуской области

Водитель Lexus LX 570, следуя на 135 км автодороги Алматы – Оскемен, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции Жетысуской области, после опрокидывания внедорожник загорелся.

"Водитель авто после оказания первой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Предварительно установлено, что причиной ДТП является разгерметизация колеса", – говорится в сообщении.

Полиция региона призвала всех водителей внимательно следить за техсостоянием своей автомашины, не игнорировать требования дорожной безопасности и не превышать допустимый скоростной режим.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 24 марта в Алматы произошло сильное ДТП, от которого два автомобиля раскидало в разные стороны. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле.

