В Павлодарской области в степи тушат два очага загорания

Фото: pixabay

2 августа в 09:57 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе в степи произошло загорание сухой травы на двух очагах по 45 га каждый с последующим переходом огня на сухую траву на территории РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк", сообщает Zakon.kz.

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