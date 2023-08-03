В Павлодарской области в степи тушат два очага загорания
Фото: pixabay
2 августа в 09:57 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе в степи произошло загорание сухой травы на двух очагах по 45 га каждый с последующим переходом огня на сухую траву на территории РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк", сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС Павлодарской области, предварительная площадь пожара 25 га.
"В тушении участвуют 52 человека и 11 единиц техники ДЧС, Национального парка, ДПФ и местных исполнительных органов. Силами огнеборцев пожар удалось локализовать в 19:27", – говорится в сообщении.
Проводится окарауливание.
Ранее сообщалось, что два загорания сухостоя произошло на территории ВКО – в лесничестве и на Гусином острове.
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