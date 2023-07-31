Отходы производства попали в реку близ Риддера

Река Филипповка, расположенная недалеко от Риддера окрасилась в молочный цвет после того, как в нее попали отходы из трубы местного предприятия "Казцинк", сообщает Zakon.kz.

Первыми тревогу забили местные жители, которые обнаружили, что река Филипповка внезапно окрасилась в молочный цвет. На место выехали экологи, которые провели обследование территории. Как выяснили специалисты департамента экологии Восточно-Казахстанской области, в реку попали отходы с местного производства, передает Altaynews.

"На хвостовом хранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк" произошел порыв пульпопровода по сварному шву, в результате чего один конец трубы упал на землю, и пульпа пролилась на рельеф местности. После чего частично попала в реку Филипповка, которая является притоком реки Тихой". Пресс-служба департамента экологии ВКО

В ведомстве отметили, что сотрудники предприятия в тот же день устранили аварию на трубопроводе. Разлив отходов прекратился, для работы был подключен резервный пульпропровод. При этом пролившиеся на землю отходы сотрудники предприятия собрали и вывезли на пруд отходов.

Попавшие же в реку разливы пульпы стали причиной анализа. Экологи собрали пробы, чтобы оценить ущерб для экосистемы реки.

Предприятие "Казцинк", в свою очередь, начали внеплановую экологическую проверку проверку.

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