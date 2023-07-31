Окрасилась в молочный цвет: Сулейменова рассказала, кто заплатит за загрязнение реки близ Риддера
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Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова высказалась о ситуации с рекой Филипповка, расположенной недалеко от Риддера. В нее попали отходы производства, после чего она окрасилась в молочный цвет, сообщает Zakon.kz.
Глава МЭПР отметила, что, в целом, целью экологического контроля является не только выявление экологического ущерба.
"Но, согласно принципа "загрязнитель платит и устраняет", обеспечение восстановления нарушенного компонента природы до первозданного состояния со стороны загрязнителя. Для этого составляется и реализуется план по ремедиации (помимо предусмотренной административной или уголовной ответственности, естественно)", – подчеркнула Зульфия Сулейменова в Instagram-Stories.
Министр напомнила, что обязанность по устранению экологического ущерба регламентирована ст. 136 Экологического кодекса РК.
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Отходы производства попали в реку близ Риддера
Ранее сообщалось, что расположенная недалеко от Риддера река Филипповка окрасилась в молочный цвет после того, как в нее попали отходы из трубы местного предприятия "Казцинк". Первыми тревогу забили местные жители. На место выехали экологи, которые провели обследование территории и собрали пробы, чтобы оценить ущерб для экосистемы реки. В свою очередь предприятие начало внеплановую экологическую проверку.
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