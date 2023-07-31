Окрасилась в молочный цвет: Сулейменова рассказала, кто заплатит за загрязнение реки близ Риддера

Фото: скриншот видео

Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова высказалась о ситуации с рекой Филипповка, расположенной недалеко от Риддера. В нее попали отходы производства, после чего она окрасилась в молочный цвет, сообщает Zakon.kz.

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