Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Окрасилась в молочный цвет: Сулейменова рассказала, кто заплатит за загрязнение реки близ Риддера

Окрасилась в молочный цвет: Сулейменова рассказала, кто заплатит за загрязнение реки близ Риддера Фото: скриншот видео
Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова высказалась о ситуации с рекой Филипповка, расположенной недалеко от Риддера. В нее попали отходы производства, после чего она окрасилась в молочный цвет, сообщает Zakon.kz.

Глава МЭПР отметила, что, в целом, целью экологического контроля является не только выявление экологического ущерба.

"Но, согласно принципа "загрязнитель платит и устраняет", обеспечение восстановления нарушенного компонента природы до первозданного состояния со стороны загрязнителя. Для этого составляется и реализуется план по ремедиации (помимо предусмотренной административной или уголовной ответственности, естественно)", – подчеркнула Зульфия Сулейменова в Instagram-Stories.

Министр напомнила, что обязанность по устранению экологического ущерба регламентирована ст. 136 Экологического кодекса РК.

Материал по теме

Отходы производства попали в реку близ Риддера

Ранее сообщалось, что расположенная недалеко от Риддера река Филипповка окрасилась в молочный цвет после того, как в нее попали отходы из трубы местного предприятия "Казцинк". Первыми тревогу забили местные жители. На место выехали экологи, которые провели обследование территории и собрали пробы, чтобы оценить ущерб для экосистемы реки. В свою очередь предприятие начало внеплановую экологическую проверку.

Читайте также

Входил в доверие к продавцам: подозреваемого в серийном мошенничестве задержали в Шымкенте

Женщину обезглавили в Алматы: дело передали в суд

39-летнему мужчине ампутировали ногу после отдыха на Алаколе

Динара Халдарова
Зульфия Сулейменова МЭПР РК Восточно-Казахстанская область Риддер
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления