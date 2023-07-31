Три года тюрьмы получил житель Мангистау за выращивание конопли

В Бейнеуском районе Мангистауской области вынесли приговор местному жителю, во дворе которого нашли коноплю в особо крупном размере. Мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу, сообщает Zakon.kz.

В Бейнеуском районном суде рассмотрели дело в отношении местного жителя. За хранение и возделывание конопли в особо крупном размере суд приговорил сельчанина к трем годам лишения свободы и штрафу на сумму 138 000 тенге, пишет mangystaumedia.

Как сказано в материалах дела, в январе текущего года во дворе своего дома осужденный посадил в крупном размере коноплю. Кроме того, полицейские у него нашли бумажный сверток, в котором была табачная смесь и наркотическое средство "марихуана", которую он умышленно и незаконно хранил у себя без цели сбыт.

Накануне в Атырау задержали двух мужчин, уроженцев Восточно-Казахстанской и Жамбылской областией. Их подозревают в хранении и продаже наркотиков.