Три года тюрьмы получил житель Мангистау за выращивание конопли
В Бейнеуском районном суде рассмотрели дело в отношении местного жителя. За хранение и возделывание конопли в особо крупном размере суд приговорил сельчанина к трем годам лишения свободы и штрафу на сумму 138 000 тенге, пишет mangystaumedia.
Как сказано в материалах дела, в январе текущего года во дворе своего дома осужденный посадил в крупном размере коноплю. Кроме того, полицейские у него нашли бумажный сверток, в котором была табачная смесь и наркотическое средство "марихуана", которую он умышленно и незаконно хранил у себя без цели сбыт.
Накануне в Атырау задержали двух мужчин, уроженцев Восточно-Казахстанской и Жамбылской областией. Их подозревают в хранении и продаже наркотиков.
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