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Два жителя Астаны получили тюремные сроки за выращивание конопли

конопля, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 11:14 Фото: freepik
18 мая 2024 года два жителя столицы, выращивавших каннабис для собственного употребления без цели сбыта, получили тюремные сроки, сообщает Zakon.kz.

В первом случае осужденный, заранее закупив семена и необходимое оборудование, в комнате дома выращивал растения каннабиса, в другом случае – в огороде своего дома, сообщили столичные прокуроры. 

Приговором суда виновные осуждены к 3 годам лишения свободы каждый. Судебные акты вступили в законную силу.

В прокуратуре Астаны напомнили, что незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, влечет наказание до 8 лет лишения свободы. За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

С начала 2024 года 19 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев уточнил, что, несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.

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