В Атырау двух мужчин подозревают в продаже наркотиков
Фото: polisia.kz
Двух мужчин из ВКО и Жамбылской области подозревают в сбыте наркотиков в Атырау, сообщает Zakon.kz.
Так, по подозрению в хранении "синтетики" задержан житель ВКО, 1981 г.р. Изъят наркотик альфа-PVP массой 64,2 г.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.
"Кроме того, в микрорайоне Нурсая задержан житель Тараза, 1987 г.р., который занимался сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере методом закладок. Установлено, что вещество является наркотиками альфа-PVP массой 70 г и мефедроном массой 128 г". Пресс-служба ДП Атырауской области
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК, начато досудебное расследование.
Установлено, что подозреваемые прятали наркотики в разных микрорайонах города.
Ранее сообщалось, что 73 куста конопли изъяли оперативники у жителя ВКО.
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