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Транзит крупной партии героина пресекли в Павлодарской области

Канал транзита крупной партии героина пресекли в Павлодаркской области Фото: скриншот с видео оперативной съемки
Департамент по противодействию наркопреступности МВД совместно с Департаментом полиции Павлодарской области пресекли деятельность транзитного канала поставки крупной партии героина через Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел, в фуре, груженной арбузами, следовавшей из Кыргызстана в Россию через Казахстан, находилась крупная партия наркотиков.

"На автомобильной дороге сообщением Павлодар – Омск задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом "героин" весом более 59 килограмм, а также два брикета весом более 10 кг наркотического вещества "гашиш", – сообщил Аскар Мухаметкалиев, заместитель начальника Департамента по противодействию МВД.

Как сообщили в полиции, это порядка 250 тысяч разовых доз, стоимость которых на "черном" рынке составляет более 2,5 млн долларов. Начато досудебное производство по статье 286 части 4 УК РК ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено"). Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Бейнеуском районе Мангистауской области вынесли приговор местному жителю, во дворе которого нашли коноплю в особо крупном размере. Мужчину приговорили к тюремному сроку и штрафу.

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Мария Мельникова
Россия Казахстан Кыргызстан Павлодарская область
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