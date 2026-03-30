На трассе Жезказган – Караганда перехватили крупную партию наркотиков
Со слов председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, в ходе проведения оперативных мероприятий на автодороге Жезказган – Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута.
При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Фото: polisia.kz
"Любые попытки организации и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства", – предупредили в Министерстве внутренних дел.
