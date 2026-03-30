#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

На трассе Жезказган – Караганда перехватили крупную партию наркотиков

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 08:03 Фото: Zakon.kz
Сотрудниками по противодействию наркопреступности в области Улытау ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Со слов председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, в ходе проведения оперативных мероприятий на автодороге Жезказган – Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута.

При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Фото: polisia.kz

"Любые попытки организации и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства", – предупредили в Министерстве внутренних дел.

В области Абай водитель под веществами обвинил полицию в беспределе. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Читайте также
В Казахстане раскрыта крупная партия наркотиков, планировавшаяся для распространения в регионах
11:14, 25 января 2025
В Казахстане раскрыта крупная партия наркотиков, планировавшаяся для распространения в регионах
Спецоперация полиции: задержан подозреваемый в поставках наркотиков в крупнейшие города Казахстана
17:07, 12 марта 2026
Спецоперация полиции: задержан подозреваемый в поставках наркотиков в крупнейшие города Казахстана
Транзит крупной партии героина пресекли в Павлодарской области
08:08, 31 июля 2023
Транзит крупной партии героина пресекли в Павлодарской области
Читайте также
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
08:53, Сегодня
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
Стало известно расписание матчей плей-офф женской Национальной лиги по волейболу
08:29, Сегодня
Стало известно расписание матчей плей-офф женской Национальной лиги по волейболу
Стал известен рейтинг Елены Рыбакиной в обновлённом топе WTA
08:12, Сегодня
Стал известен рейтинг Елены Рыбакиной в обновлённом топе WTA
Арман Царукян готов перейти в полулёгкий вес ради титульного поединка
07:51, Сегодня
Арман Царукян готов перейти в полулёгкий вес ради титульного поединка
