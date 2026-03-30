На трассе Жезказган – Караганда перехватили крупную партию наркотиков

Сотрудниками по противодействию наркопреступности в области Улытау ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Со слов председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, в ходе проведения оперативных мероприятий на автодороге Жезказган – Караганда задержаны пять лиц, причастных к транспортировке наркотиков. Они обеспечивали сопровождение перевозки, а также выполняли функции прикрытия и координации наркомаршрута.

При осмотре транспортного средства изъято 13 пакетов с марихуаной общим весом свыше 300 кг. По предварительным оценкам, изъятый объем составляет до миллиона разовых доз, а его ориентировочная стоимость на черном рынке может достигать трех миллионов долларов США. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Фото: polisia.kz

"Любые попытки организации и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства", – предупредили в Министерстве внутренних дел.

