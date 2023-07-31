Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бойцов спецназа вызвали на той в пригороде Актау из-за потасовки

Бойцов спецназа вызвали на той в пригороде Актау из-за потасовки Фото: скриншот видео
В пригороде Актау в ночь на 30 июля 2023 года возле одного из ресторанов произошла перебранка между посетителями заведения и полицией. На помощь вызвали бойцов специального отряда быстрого реагирования. Видео инцидента появилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали lada.kz в областном департаменте полиции, на пульт дежурного поступил вызов о том, что в одном из ресторанов Мунайлинского района девушка просит помощь.

"По данному факту на 22-летнего молодого человека составили протокол по ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК".Пресс-служба ДП Мангистауской области

Редакции Zakon.kz в ДП региона уточнили, что на место был вызван один экипаж бойцов СОБРа. При этом, как отметили в ведомстве, их помощь не понадобилась.

Материал по теме

Массовая драка в Мангистауской области попала на видео

В середине июля 2023 года в селе Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области произошла драка. Кадры потасовки попали в социальные сети.

Читайте также

АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров

Спецоперация КНБ: в Астане и Акмолинской области ликвидировали крупные нарколаборатории

В Акмолинской области мужчину подозревают в насилии над тремя детьми

Динара Халдарова
Актау Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
шмель, цветок
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления