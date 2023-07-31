Бойцов спецназа вызвали на той в пригороде Актау из-за потасовки

В пригороде Актау в ночь на 30 июля 2023 года возле одного из ресторанов произошла перебранка между посетителями заведения и полицией. На помощь вызвали бойцов специального отряда быстрого реагирования. Видео инцидента появилось в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали lada.kz в областном департаменте полиции, на пульт дежурного поступил вызов о том, что в одном из ресторанов Мунайлинского района девушка просит помощь.

"По данному факту на 22-летнего молодого человека составили протокол по ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Редакции Zakon.kz в ДП региона уточнили, что на место был вызван один экипаж бойцов СОБРа. При этом, как отметили в ведомстве, их помощь не понадобилась.

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