Массовое задержание подростков в пригороде Актау обсуждают в Сети

В Сети появилось видео, на котором видно массовое задержание подростков в частном секторе пригорода Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 мая издание Lada.kz, на видео, распространившееся в соцсетях, полицейские усаживают несовершеннолетних в служебный автобус.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.

"В ночь с 16 на 17 мая в Мунайлинском районе проводился рейд, целью которого было выявление правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам мероприятий в отношении 23 родителей подростков составлены административные протоколы по ст. 442 КоАП РК". Департамент полиции Мангистауской области

Стражи порядка добавили, что подобные мероприятия будут продолжаться и призвали родителей внимательнее относиться к местам пребывания своих детей.

А ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским родителям. Комитет по противодействию наркопреступности выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес.