Спецоперация КНБ: в Астане и Акмолинской области ликвидировали крупные нарколаборатории
Фото: gov.kz
В пресс-службе Комитета национальной безопасности 31 июля 2023 года заявили Zakon.kz о ликвидации двух крупных подпольных производств синтетической отравы.
В распространяемом сообщении сказано, что спецоперации были проведены 17 и 24 июля 2023 года Департаментами КНБ по городу Астана и Акмолинской области с привлечением спецподразделения Национальной гвардии "Беркут" и при координации органов прокуратуры.
"Из незаконного оборота изъято свыше 29 кг психотропного вещества "мефедрон", более 1 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков".Пресс-служба КНБ РК
Фото: gov.kz
Кроме того, в отношении четырех задержанных с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке может превышать 580 млн тенге", – уточнили в КНБ.
Фото: gov.kz
"Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ РК
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, заключили в ведомстве.
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