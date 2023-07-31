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Законодательство РК

Спецоперация КНБ: в Астане и Акмолинской области ликвидировали крупные нарколаборатории

КНБ ликвидировал две крупные нарколаборатории Фото: gov.kz
В пресс-службе Комитета национальной безопасности 31 июля 2023 года заявили Zakon.kz о ликвидации двух крупных подпольных производств синтетической отравы.

В распространяемом сообщении сказано, что спецоперации были проведены 17 и 24 июля 2023 года Департаментами КНБ по городу Астана и Акмолинской области с привлечением спецподразделения Национальной гвардии "Беркут" и при координации органов прокуратуры.

"Из незаконного оборота изъято свыше 29 кг психотропного вещества "мефедрон", более 1 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков".Пресс-служба КНБ РК
КНБ ликвидировал две крупные нарколаборатории

Фото: gov.kz

Кроме того, в отношении четырех задержанных с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке может превышать 580 млн тенге", – уточнили в КНБ.

КНБ ликвидировал две крупные нарколаборатории

Фото: gov.kz

"Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению, заключили в ведомстве.

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