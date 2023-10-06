Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы

КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы Фото: пресс-служба КНБ РК
Сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности РК по Алматы провели операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков. Об этом 6 октября 2023 года рассказали в пресс-службе КНБ, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан.

"При обыске обнаружено и изъято 21 кг "мефедрона" и "альфа-PVP", крупная партия прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет порядка 85 тыс. разовых доз", – говорится в сообщении.
КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы

Фото: пресс-служба КНБ РК

Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 УК РК.

"С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как отметили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

"За девять месяцев текущего года КНБ пресечены 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков. В общей сложности из незаконного оборота изъято около тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

Материал по теме

Масштабную спецоперацию провел КНБ

Ранее сообщалось, что сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких регионах страны. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил лучших педагогов региона
Хранители знаний: аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил лучших педагогов региона
в Семее разбивают парки и создают пешеходные зоны
Город-сад: в Семее разбивают парки и создают пешеходные зоны
SPO KEGOC – встреча с инвесторами. KASE FEST – день первый
SPO KEGOC – встреча с инвесторами. KASE FEST – день первый
Динара Халдарова
КНБ Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления