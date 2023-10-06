КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы

Сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности РК по Алматы провели операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков. Об этом 6 октября 2023 года рассказали в пресс-службе КНБ, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан.

"При обыске обнаружено и изъято 21 кг "мефедрона" и "альфа-PVP", крупная партия прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет порядка 85 тыс. разовых доз", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 УК РК.

"С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как отметили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

"За девять месяцев текущего года КНБ пресечены 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков. В общей сложности из незаконного оборота изъято около тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров", – добавили в пресс-службе КНБ РК.

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