Женщина лишилась обеих ног после наезда парома на Алаколе

На побережье озера Алаколь в селе Коктума паром во время движения задним ходом наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где врачам пришлось ампутировать ей обе ноги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения области Жетысу изданию tinfo.kz, пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные травмы, массивную кровопотерю и травматический шок. После экстренного консилиума врачи приняли решение провести срочную операцию по жизненным показаниям, в ходе которой ампутировали обе нижние конечности на уровне бедер.

По факту происшествия департамент полиции области Жетысу возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Полицейские призвали граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации водного транспорта и быть особенно осторожными в прибрежной зоне.

Ранее поломка катера на Алаколе едва не обернулась бедой.