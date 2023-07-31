Житель Уральска пытался продать свою почку в Кению за 20 тысяч долларов

33-летний житель Уральска пытался продать свою почку за 20 тысяч долларов. Мужчина заключил сделку о проведении операции в Кении, сообщает Zakon.kz.

30 июля сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО совместно с УБОП ДП на транспорте при координации департамента по борьбе с организованной преступностью МВД пресекли попытку продажи человеческих органов.

"Установлено, что гражданин А., 1990 года рождения, в связи с тяжелым материальным положением планировал продать свою почку. Данный гражданин женат, работает вахтовым методом. В мае гражданин А. разместил объявление на международном интернет сайте о продаже своей почки для трансплантации за денежное вознаграждение", – рассказали в пресс-служба МВД РК.

Далее через Telegram-канал с мужчиной на связь вышли сотрудники сайта, где обсудили предмет сделки (20 тыс. долларов США) и дальнейшее оформление документов для производства операции в Кении.

"В течение двух месяцев гражданин А. сдавал анализы в медицинские центры города Уральска. Результаты анализов перенаправил сотрудникам сайта через Telegram-канал, которые в свою очередь отправили ему 250 долларов США на его банковский счет для покупки авиабилетов и электронную визу в Кению. 30 июля сотрудниками полиции пресечена попытка вылета гражданина А. из международного аэропорта города Алматы за рубеж", – отметили в полиции.

Мужчину доставили в Уральск, где ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По данному факту в соответствии с ч. 1 ст. 116 УК РК "Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека" проводится досудебное расследование.

Как уточняется, продажа органов в Казахстане запрещена, и единственный способ получить для пересадки – его безвозмездное пожертвование живого родственника или пересадка органа у умершего человека с согласия его родственников.

В апреле депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса предложила за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров.

