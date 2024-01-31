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Житель Акмолинской области пытался продать почку за 8 млн тенге

Житель Акмолинской области пытался продать почку за 8 млн тенге Фото: freepik
Полиция Акмолинской области задержала мужчину, который в нарушение закона пытался продать собственную почку через интернет. Он оценил свой внутренний орган в 18 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 31 января, полиция задержала местного жителя за попытку продать через интернет собственную почку. Мужчина предлагал пользователям Сети купить у него орган за 18 тысяч долларов (8 млн 84 тыс. тенге по текущему курсу), при этом об операции должен был договориться покупатель.

"На необычное объявление в популярной социальной сети отреагировали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области. Они вышли на связь с донором. В течение нескольких недель полицейские проводили специальные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых заключили сделку о проведении трансплантации и оплате", – рассказали в региональном департаменте полиции.


Сотрудники УБОП задержали мужчину в Кокшетау при передаче денег. После задержания полицейские выяснили, что незадачливый торговец органами – уроженец Актобе, переехавший в Астану. Сам мужчина признался, что решился на продажу почки из-за множества долгов и игровой зависимости.

Идет досудебное расследование, другие подробности дела пока не раскрываются.

Похожий случай произошел летом 2023 года: житель Уральска пытался продать свою почку в Кению за 20 тысяч долларов.

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Никита Дробны
Акмолинская область
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