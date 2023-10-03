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Падение школьника с лестницы в Астане: пострадавшего мальчика выписали из больницы

Упавшего с лестницы мальчика выписали из больницы в Астане Фото: pixabay
Школьника, получившего травмы при падении с лестницы в школе-гимназии №14 в Астане, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Астаны, мальчика, травмированного при падении с лестницы в школе-гимназии №14, выписали из лечебного учреждения и отправили домой.

"Его выписали. Состояние, насколько нам известно, хорошее", – сообщили в управлении.

Требуется ли ребенку дополнительное медицинское наблюдение, пока не известно. О том, действительно ли мальчик из-за полученных травм мог лишиться зрения, сейчас также нет информации.

25 сентября в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай: ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с лестницы. 26 сентября уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о состоянии пострадавшего мальчика. После этого инцидента возбудили уголовное дело, директора школы уволили.

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