В Усть-Каменогорске женщину наказали за попрошайничество с ребенком на руках

В Усть-Каменогорске очевидцы сняли на видео женщину в переходе со спящим ребенком на руках. Людей обеспокоило состояние малышки, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, девочка была неактивна и все время спала. При этом героиня ролика на вопросы прохожих о девочке отвечала неохотно и даже агрессивно. В итоге горожане обратились в полицию. Стражи порядка проверили женщину. Оказалось, девочка является ее внучкой. Однако от штрафа это не спасло.

"По данному факту была проведена проверка, по результатам проверки указанная женщина привлечена к административной ответственности по ст. 449 и 492. Административного кодекса РК, об административных правонарушениях. Департамент полиции напоминает, что за приставание в общественных местах предусмотрено административная ответственность, которая влечет за собой наказание, начиная от штрафа и до административного ареста". И. о. руководителя пресс-службы ДП ВКО Татьяна Карпова

За попрошайничество женщине придется заплатить штраф – 17 тыс. тенге. Кроме того, ребенка забрали на обследование. Полицейские хотят выяснить, не находилась ли девочка под воздействием препаратов. Также выяснилось, что семья, которая занимается попрошайничеством в Усть-Каменогорске, проживает в Северном Казахстане. Но промышляют в разных городах. Общественники считают, что такой бизнес штрафами не искоренить. Тем более были случаи, когда попрошайки брали "на дело" чужих детей.

"Сегодня кроме предупреждения и небольших штрафов, иных мер в отношении правонарушений не предусмотрено. Общество должно первым сделать шаг и не давать милостыню тем, кто организует бизнес. Мы должны лишить их возможностей эксплуатировать детей. Если мы видим такую ситуацию, когда женщина с ребенком находится на улице, нужно принимать экстренные меры в 1-ю очередь по защите ребенка. Нельзя проходить мимо нужно обращаться в полицию". Президент ОЮЛ "Восточно-Казахстанская областная ассоциация за содействие охране здоровья населения и экологии "Экосогласие" Татьяна Чернышова

Ранее на 20 суток арестовали сельчанина за попрошайничество и пьянство в Павлодарской области.

