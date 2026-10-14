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Общество

Вымогали 10 млн и забрали машину: рэкетиры орудовали в Шымкенте

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:49 Фото: freepik
Двое жителей Шымкента вымогали у местного жителя 10 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что потерпевший обратился к ним с соответствующим заявлением.

"Сотрудники полиции задержали двух мужчин, требовавших деньги под угрозами. Кроме того, в доме одного из подозреваемых изъяты два предмета, похожих на оружие, и четыре патрона. В результате проведенных следственных действий владельцу возвращены автомобиль Mercedes-Benz и 300 тысяч тенге, полученные путем вымогательства", – рассказали в ДП.

По решению суда оба фигуранта приговорены к пяти годам лишения свободы.

В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, который требовал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространить сведения, которые могли опорочить его достоинство.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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