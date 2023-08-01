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ЧП с детьми в соцучреждении: министр Гиният выезжает в Караганду

ЧП с детьми в соцучреждении: министр Гиният выезжает в Караганду Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният выезжает в Караганду из-за ЧП с детьми в социальном учреждении: один ребенок умер, шесть – из-за отравления находятся в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 августа 2023 года рассказали в пресс-службе Минздрава РК:

"Министр здравоохранения РК Ажар Гиният выезжает в Караганду в связи с отравлением детей в медико-социальном учреждении".

Также в ведомстве сообщили, что в Караганду для оказания медицинской помощи направляется группа ведущих специалистов Минздрава РК.

"Ранее запланированная рабочая поездка министра в город Косшы переносится на 2 августа 2023 года", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что один ребенок скончался и шестеро находятся в реанимации в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

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Как рассказали в областном акимате, 30 июля 2023 года двое детей почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. На сегодня шестеро детей находятся в реанимации, остальные – под наблюдением врачей.

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