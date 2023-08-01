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Законодательство РК

Смертельное отравление детей: Генпрокуратура сделала заявление

Смертельное отравление детей: Генпрокуратура сделала заявление Фото: gov.kz
Из-за смертельного отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области в Генеральной прокуратуре 1 августа выступили с заявлением, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что 31 июля 2023 года по факту пищевого отравления детей в КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия).

Отмечено, что уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. Назначены соответствующие экспертизы. В рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Всего, как уточнили в ведомстве, в стране работают 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям, в том числе детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью (37 Центров оказания специальных медико-социальных услуг для детей, 47 детских домов, а также центров поддержки семьи с охватом 2959 детей).

"Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать комплексные проверки указанных учреждений", – заключили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами. Как заявили в пресс-службе акимата Карагандинской области, несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

На сегодня шестеро детей находятся в реанимации. Остальные под наблюдением врачей.

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