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Происшествия

Учителя стали жертвами страшной аварии на трассе в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 10:18 Фото: Zakon.kz
Три человека погибли в серьезном ДТП 16 декабря на трассе в Костанайской области, двое из них были учителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Управлении образования Костанайской области.

"Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган. Приносим соболезнования родным и близким", – цитирует Алау сообщение ведомства.

Смертельное ДТП произошло 16 декабря около 15:00 в 10 км от поселка Герцено Карасуского района. Столкнулись автомобили Volvo и Toyota Alphard. В результате три человека, находившиеся в Toyota Alphard, скончались на месте от полученных травм. Еще трое пострадавших были госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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