Учителя стали жертвами страшной аварии на трассе в Костанайской области

Три человека погибли в серьезном ДТП 16 декабря на трассе в Костанайской области, двое из них были учителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Управлении образования Костанайской области.

"Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района погибли в аварии на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган. Приносим соболезнования родным и близким", – цитирует Алау сообщение ведомства.

Смертельное ДТП произошло 16 декабря около 15:00 в 10 км от поселка Герцено Карасуского района. Столкнулись автомобили Volvo и Toyota Alphard. В результате три человека, находившиеся в Toyota Alphard, скончались на месте от полученных травм. Еще трое пострадавших были госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.