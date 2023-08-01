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Столичных полицейских, отпустивших боксера Шуменова, наказали

Столичных полицейских, отпустивших боксера Шуменова, наказали Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские, причастные к делу боксера Бейбута Шуменова, уволены и получили выговоры. Об этом 1 августа 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе полиции Астаны.

В пресс-службе уточнили, что это произошло после проведенной проверки.

"Участковый инспектор полиции УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности. Оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции (ответственный за организацию работы УПП) отдела местной полицейской службы УП района "Есиль" предупреждены о неполном служебном соответствии. Заместитель начальника УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности. Начальнику районного управления объявлен выговор".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.

Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.

Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.

Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.

24 июля 2023 года стало известно, что казахстанский экс-чемпион мира объявлен в розыск.

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