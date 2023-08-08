Бейбута Шуменова ищут в США

Министр внутренних дел Марат Ахметажанов в кулуарах правительства 8 августа предположил, что боксер Бебут Шуменов может находиться в США, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что расследование еще идет, спортсмен объявлен в розыск. Дальнейшая работа проводится в рамках закона.

Журналисты указали на то, что у супруги Бейбут Шуменова американское гражданство.

"Наверное, там и находится. Сейчас направлены отдельные поручения, проводятся необходимые следственные действия. (...) Преступление средней тяжести, по которой возможно примирение сторон". Марат Ахметжанов

Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны.

Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.