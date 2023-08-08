Бейбута Шуменова ищут в США
Он отметил, что расследование еще идет, спортсмен объявлен в розыск. Дальнейшая работа проводится в рамках закона.
Журналисты указали на то, что у супруги Бейбут Шуменова американское гражданство.
"Наверное, там и находится. Сейчас направлены отдельные поручения, проводятся необходимые следственные действия. (...) Преступление средней тяжести, по которой возможно примирение сторон".Марат Ахметжанов
Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны.
Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей.