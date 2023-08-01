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Сколько алматинцев поступило в больницы города с места пожара

Сколько алматинцев поступило в больницы города с места пожара Фото: пресс-служба МЧС РК
В Управлении общественного здравоохранения Алматы 1 августа 2023 года предоставили информацию по пострадавшим в результате пожара в многоэтажном доме в мкр. Аккент, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 18:30 в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Аккент, 54 Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 – дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе УОЗ Алматы.

Также в управлении отметили, что информацию по состоянию пострадавших предоставят позднее.

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Ранее сообщалось, что люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы. Видео с места пожара появились в соцсетях. По данным городского ДЧС, горела квартира на пятом этаже 16-этажного дома по адресу: мкр. Аккент, д. 54. Силы и средства ДЧС были направлены в Алатауский район по повышенному рангу. В 18:46 пожар в многоэтажке был ликвидирован.

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Динара Халдарова
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