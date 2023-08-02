Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в алматинском ЖК "Аккент"

2 августа 2023 года врио руководителя Управления общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы Назгул Имангалиева посетила стационары, куда поступили пострадавшие от возгорания в мкр. Аккент, 54, Алатауского района, сообщает Zakon.kz.

По данным УОЗ, всего при пожаре пострадали 49 человек, из них получают стационарное лечение:

двое взрослых – в ГКБ №7,

девять детей – в ЦДНМП,

шесть детей – в ДГКБ №2.

"Остальные после оказания всей необходимой медицинской помощи отказались от госпитализации". Назгул Имангалиева

По ее словам, двое взрослых находятся в реанимации:

женщина 35 лет с диагнозом: "Кататравма. Сочетанная травма. Множественные переломы. Ушиб обоих легких. Отравление продуктами горения. Травматический шок второй степени",

девушка 19 лет с диагнозом: "Тяжелая черепно-мозговая травма. Множественные переломы".

"Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Женщина в тяжелом состоянии сразу же была доставлена в Городскую клиническую больницу №7 в отделение реанимации". Назгул Имангалиева

Со слов бригады службы скорой медицинской помощи, она упала с 5-6 этажа во время возгорания.

"Диагноз женщины на момент обращения: "Кататравма. Тяжелая сочетанная травма. Множественные переломы. Отравление продуктами горения. Травматический шок 2-3-й степени. Смерть наступила от травм, несовместимых с жизнью". Назгул Имангалиева

Также она рассказала, что один ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние – стабильное. Состояние остальных госпитализированных также стабильное.

"В приемном отделении стационаров была оказана необходимая помощь всем пациентам с привлечением необходимых специалистов. После оказанной помощи были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства 17 взрослых, 14 детей". Назгул Имангалиева

При возгорании в мкр. Аккент, 54, Алатауского района Алматы были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них пять – бригады интенсивной терапии.

Ранее и. о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков заявил, что люди, которые выпрыгивали из окон ЖК "Аккент" во время пожара, совершали ошибку.

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1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. В 17:10 на место выехали спасатели. По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. В 18:46 пожар был ликвидирован.