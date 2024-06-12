Казахстанский офицер спас ребенка в Костроме

Офицер Нацгвардии МВД Казахстана спас в Костроме ребенка с ДЦП, сообщает Zakon.kz.

Вечером 8 июня Жандос Нурахметов прогуливался со своим ребенком по улице Галичская в российской Костроме, когда заметил на втором этаже мальчика лет 4-5, опасно высунувшегося из окна, рассказали в пресс-службе МВД РК.

"Я начал спрашивать у мимо проходящих жителей, кто и что знает про данного ребенка и его родителей. Далее пытался вести беседу, чтобы мальчик зашел внутрь и закрыл окно, однако мальчик никак не реагировал. Через какое-то время подошла неравнодушная женщина и подсказала, что данный мальчик болен ДЦП. В это время мальчик пытался перейти на наружную часть подоконника и стало очевидно, что он может сорваться. Тогда я начал кричать сильней, чтобы услышали его родители, после чего принял решение забраться на второй этаж по трубе – подобравшись к окну, втащил мальчика в окно". Подполковник Жандос Нурахметов

Войдя с мальчиком в квартиру, офицер обнаружил, что дома больше никого нет. Он вывел ребенка на улицу и отдал на поруки жильцам этого дома, хорошо знавшим его семью.

Подполковник Жандос Нурахметов – слушатель Военной академии радиационно-химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в городе Кострома Российской Федерации.

В настоящий момент из Казахстана в вышеуказанной академии обучается шесть курсантов, два слушателя и один адъюнкт.

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