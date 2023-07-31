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Женщину на надувном матрасе спасли сотрудники ДЧС ЗКО

Женщину на надувном матрасе спасли сотрудники ДЧС ЗКО Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
30 июля на озере Шалкар Западно-Казахстанской области женщину на надувном матрасе унесло далеко от берега. Для спасения прибыли сотрудники ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Сообщение в департамент по ЧС Западно-Казахстанской области поступило в 19:19 по местному времени. Женщину на надувном матрасе унесло далеко от берега озера Шалкар, передает Uralsakgorod.

Сотрудники спасли гражданку А и вызволили ее, затем доставили на берег, сообщает пресс-служба департамента по ЧС региона. В ведомстве напоминают о мерах безопасности на воде.


Тем временем в Мангистауской области вторые сутки ищут пропавшего рыбака. 29 июля 5 рыбаков ставили сети примерно в 7 км от села Курык. Наутро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи.

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