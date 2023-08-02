Парень в Бурабае вымогал деньги у пенсионера-ветерана Афганистана

21-летний житель Акмолинской области подозревается в том, что вымогал деньги у ветерана воина-интернационалиста, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на территории курортной зоны Бурабай.

6 июля в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило заявление от 64-летнего мужчины о том, что 3 июля в Щучинске у него вымогали 100 тысяч тенге. В итоге пострадавший отдавал деньги злоумышленнику по частям.

Мужчина – ветеран Афганистана, подрабатывает таксистом. 3 июля приехал на вызов - в салон машины заскочили неизвестные и один из них стал угрожать и требовать деньги.

"По данному факту полицейские начали досудебное производство по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 21-летнего жителя Щучинска. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Свою вину парень признал. Рассказал, что ему нужны были деньги и все, что он получил от пострадавшего, уже потратил.



Полицейские просят всех, кто пострадал от аналогичных преступных действий на данной территории, обратиться в полицию.

В середине июня текущего года полицейские Бурабая уже задерживали банду вымогателей.