Чиновники-коррупционеры отделались штрафом в Шымкенте

В Шымкенте поставили точку в делах чиновников городского Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Замруководителя и начальника отдела подозревали в коррупции, но суд приговорил их к многомиллионному штрафу вместо тюремного срока, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Коррупционный скандал разгорелся еще в мае 2023 года. Борцы с коррупцией во время следствия установили, что замруководителя и начальник отдела управления по предварительному сговору получили взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственную выплату бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка.



Анкетные данные чиновников-коррупционеров в Антикоре не раскрыли – лишь сообщили, что их вина доказана. Только вот за совершенное тяжкое преступление они заплатят многомиллионный штраф. Приговором суда их освободили от должностей, но подсудимые избежали тюремного срока.



"Касательно управления архитектуры города Шымкента – в отношении заместителя руководителя и начальника уголовное дело окончено, направлено в суд. Они осуждены. Замруководителя управления архитектуры приговорили к штрафу в размере 50 млн тенге, руководителя отдела – к штрафу в размере 58 млн тенге", – рассказал заместитель руководителя Департамента агентства РК по противодействию коррупции Шымкента Рустем Танабаев.

В коррупции также подозревали руководителя управления. По данным следствия, он получал взятки от начальников отделов. За общее покровительство при выполнении служебных обязанностей глава управления требовал от 200 до 800 тысяч тенге. По данным Антикора, наказание чиновнику пока не определили, правоохранительные органы еще не завершили дело.



Кроме того, 21 июля текущего года Межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении начальника ДЧС Шымкента. В деле также фигурируют председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК и начальник ДЧС Жетысуской области.