Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чиновники-коррупционеры отделались штрафом в Шымкенте

Чиновники-коррупционеры отделались штрафом в Шымкенте Фото: Zakon.kz
В Шымкенте поставили точку в делах чиновников городского Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Замруководителя и начальника отдела подозревали в коррупции, но суд приговорил их к многомиллионному штрафу вместо тюремного срока, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Коррупционный скандал разгорелся еще в мае 2023 года. Борцы с коррупцией во время следствия установили, что замруководителя и начальник отдела управления по предварительному сговору получили взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственную выплату бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка. 

Анкетные данные чиновников-коррупционеров в Антикоре не раскрыли – лишь сообщили, что их вина доказана. Только вот за совершенное тяжкое преступление они заплатят многомиллионный штраф. Приговором суда их освободили от должностей, но подсудимые избежали тюремного срока. 

"Касательно управления архитектуры города Шымкента – в отношении заместителя руководителя и начальника уголовное дело окончено, направлено в суд. Они осуждены. Замруководителя управления архитектуры приговорили к штрафу в размере 50 млн тенге, руководителя отдела – к штрафу в размере 58 млн тенге", – рассказал заместитель руководителя Департамента агентства РК по противодействию коррупции Шымкента Рустем Танабаев.

В коррупции также подозревали руководителя управления. По данным следствия, он получал взятки от начальников отделов. За общее покровительство при выполнении служебных обязанностей глава управления требовал от 200 до 800 тысяч тенге. По данным Антикора, наказание чиновнику пока не определили, правоохранительные органы еще не завершили дело. 

Кроме того, 21 июля текущего года Межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении начальника ДЧС Шымкента. В деле также фигурируют председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК и начальник ДЧС Жетысуской области.

Читайте также

Жестокое избиение толпой на одного парня попало на видео в Туркестанской области
Жестокое избиение толпой одного парня попало на видео в Туркестанской области
Подросток на Subaru сбил пять школьников в Алматинской области
Подросток на Subaru сбил пятерых школьников в Алматинской области
Воспитатель избил ребенка в детском саду Туркестанской области
Воспитатель избил ребенка в детском саду в Туркестанской области
Карина Адильбекова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления