Гибель людей на свинокомплексе в СКО: названы причины трагедии

Завершила работу комиссия по расследованию причин чрезвычайного происшествия на свиноводческом комплексе в Северо-Казахстанской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в компании EMC Agro 20 сентября, комиссия закончила расследование инцидента, который произошел в Тайыншинском районе СКО. Согласно ее заключению, причиной несчастного случая и гибели людей стали:

нарушение технологических процессов;

недостатки в обучении безопасным приемам труда;

неприменение средств индивидуальной защиты;

грубая неосторожность пострадавших.

Комиссия пришла к выводу, что в одном из случаев в трагедии на 40% виноват работодатель, в остальных же на 20% виновны сами рабочие. Представители ТОО "ЕМС Agro" оказали содействие в расследовании и участвовали в работе комиссии. Руководство компании выразило соболезнования родным и близким погибших. Их семьям оказали материальную и моральную помощь, назначив пособия на 60 млн тенге.

Инцидент на свинокомплексе в Северо-Казахстанской области произошел 1 августа. Четверо рабочих не вышли со смены, впоследствии их тела нашли на дне переливного колодца. Было установлено, что причиной гибели людей стали испарения аммиака.