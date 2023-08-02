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Притворился продавцом: уволенный из магазина житель Астаны организовал нелегальный бизнес

Уволенный из магазина житель Астаны организовал нелегальный бизнес Фото: Zakon.kz
29-летнего мужчину задержали в Астане по подозрению в мошенничестве. Житель столицы, которого уволили из строительного магазина, продолжал ходить на работу, притворялся продавцом и заключал "сделки" с покупателями, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Астане, сообщили в столичном ДП 2 августа. 29-летнего мужчину еще в апреле уволили из строительного магазина, но это не помешало ему организовать собственный нелегальный бизнес.

Экс-сотрудник сохранил униформу магазина. Он приезжал на свое прежнее место работы, представлялся продавцом и в торговом зале общался с покупателями, предлагая им хорошую скидку и доставку по адресу. Некоторые горожане верили ему и передавали крупные суммы денег.

Обману пришел конец, когда один из потерпевших обратился в полицию и заявил о факте мошенничества. Он отдал самозваному продавцу 236 тысяч тенге. Полицейские оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его.

Мужчина во всем сознался. Установлено, что от его действий пострадали в общей сложности четверо покупателей магазина. Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество").

Ранее казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества и рассказали, как от них уберечься.

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