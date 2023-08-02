"Разбор пожара": чего не хватает спасателям Алматинской области?

Пожар в многоквартирном доме в Конаеве обнажил множество проблем. Техника и кадры в местном ДЧС и так были в дефиците, а с разделением области проблема стала еще острее, сообщает Zakon.kz.

2 августа в 2:20 в диспетчерскую ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании кровли в доме № 36 во 2-м микрорайоне. Это 70-квартирная четырехэтажка 1970 года постройки.

Как оказалось, произошло возгорание в одной из квартир на четвертом этаже. Огонь в считаные минуты перекинулся на кровлю. Пожарные (восемь сотрудников и три единицы техники, в том числе водовоз на 15 тонн) прибыли на место происшествия уже в 2:28. К этому моменту вся крыша по периметру была охвачена сильным огнем.

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Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, объявил повышенный ранг вызова и запросил дополнительные силы. Вскоре прибыли техника и личный состав из пожарных частей Талгара, Есика, Отеген батыра, Боралдая. Также на месте происшествия работали спасатели ОСО Конаева, полицейские, военные и две бригады "скорой". Всего с огнем боролись 50 сотрудников и 12 единиц техники.



"При тушении возникло много сложностей. Во-первых, сообщение о возгорании поступило с большой задержкой, когда огонь охватил всю кровлю. Во-вторых, чтобы попасть в чердачное помещение, пришлось взламывать закрытые на замок люки. В-третьих, когда-то кровля в этом здании была плоской, покрытой рубероидом на битумной основе, а теперь она двухскатная, из металлопрофиля на деревянной обрешетке. Приходилось и с огнем бороться, и людей в экстренном порядке эвакуировать. Впрочем, когда идет пожар, то в приоритете – эвакуация и спасение людей, а потом непосредственно борьба с огнем", – сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Алматинской области Владимир Зобов.

Тушение усложняло еще и то, что ближайший гидрант находился на расстоянии 300 метров от дома, на пересечении улиц Алматинской и Койчуманова.

"Все службы сработали оперативно, и среди жильцов особой паники не было, хотя ЧП произошло глубокой ночью. 160 жителей покинули свои квартиры самостоятельно, 50 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали спасатели. Их всех осмотрели врачи, в медицинской помощи никто не нуждался. Многие в спешке покидали жилище и не закрыли квартиры. Благодаря этому наши бойцы успели вынести 20 газовых баллонов, в том числе из горящей квартиры, предотвратив взрыв. Этот дом не был подключен к центральному газопроводу. А утром мы с жильцами прошли по всем квартирам, они проверили, все ли на месте, а потом сдали их под охрану", – сказал Владимир Зобов.

Температура горения была высокой: выгорал битум мягкой кровли, создавая черный удушливый дым, пламенем были охвачены деревянные стропила, часть кровли в середине обрушилась. Когда подъехали дополнительные силы, из пожарных стволов под большим напором стали поливать здание по периметру под самой кровлей, чтобы не дать огню распространиться на балконы и квартиры. Для большего эффекта в воду добавили пенообразователь. Еще очень повезло, что ночью 2 августа не было ветра, хотя накануне он дул, не переставая.

"Когда мы занимались тушением, то некоторые люди возмущались, дескать, почему приехали только две пожарные машины и водовоз? Но это все, что было положено отправить на место происшествия. В Конаеве всего одна пожарная часть. Она старенькая, рассчитана всего на три выезда (выезд одновременно трех машин). Личный состав – 32 человека, а дежурят они сутки через трое. На смене – три водителя и четыре-пять человек, которые непосредственно занимаются тушением пожаров. Для быстро растущего города это крайне мало. И мы не можем всю технику и людей отправить на один пожар, кто-то должен обязательно оставаться на боевом дежурстве (в резерве). Вдруг в это же время возникнет еще где-то возгорание", – подчеркнул Владимир Зобов.

Что касается дополнительно запрошенной техники, то первая машина прибыла из поселка Отеген батыр через час. Он ближайший к Конаеву – на расстоянии примерно 50 километров. Скорость пожарной машины с водой – не более 50 км/час. Остальные части находятся еще дальше.

"Поэтому, согласно плану развития Конаева на 2024-2025 годы, запланировано строительство трех новых пожарных частей. На боевое дежурство заступят еще 12 машин, а личный состав частей должен увеличиться до 250 человек", – сказал Владимир Зобов.

В 4:47 пожар локализовали, а полностью с ним покончили к 6:00. По предварительным данным, площадь пожара составила 1248 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара еще предстоит выяснить. На месте работают специалисты.

Все отремонтируем, дайте срок

Городской акимат организовал транспорт, чтобы перевезти эвакуированных жильцов в безопасное место. 137 человек разместили в гостиницах "Белый парус", "Каратал" и "Голден бич", 73 жильца временно переехали к родственникам. Аким города Нурлан Куматаев ночью прибыл на место происшествия и пообщался с пострадавшими жильцами. Он пообещал в кратчайшие сроки ликвидировать последствия пожара.

"Сегодня мы с комиссией обследовали пострадавший дом. Восстановительные работы будут проведены в полном объеме. Все отремонтируем: кровлю, подъезды, электропроводку, квартиры, балконы, которые пострадали. Сейчас определяем нанесенный огнем ущерб. За неделю не успеем, за две – да. Думаю, бригада из 150 человек справится", – подытожил Нурлан Куматаев.

Работать на предупреждение

С разделением Алматинской области проблема дефицита техники, а главное, кадров, стала острее – особенно в Конаеве. Население уже увеличилось в разы и продолжит расти. К тому же часто приходится бороться с природными пожарами, которые не потушишь за несколько часов.

"До конца года за счет областного бюджета будет приобретено пять автоцистерн и одна автолестница на 30 метров. Однако в городе стали строить высотные здания, и автолестницы нужны еще большей высоты. В следующем году планируется приобретение тоже из областного бюджета еще двух – на 50 и 30 метров, а также шести автоцистерн. Также мы закупили четыре "Куба жизни". Один останется в областном центре, остальные отправим в Жамбылский, Карасайский и Илийский районы, где много высотных зданий. Пожар в высотке в Алматы наглядно показал их острую необходимость", – считает начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков.

Еще в Конаеве запустили пилотный проект раннего обнаружения пожаров. На четырех высотных зданиях в ближайшее время установят датчики, сигнал с которых в онлайн-режиме будет передаваться в дежурную часть ДЧС Алматинской области. Если проект покажет эффективность, то его применят на всей территории региона, в том числе службы селезащиты и лесхозы.

Между тем жильцы дома благодарят пожарных за их нелегкий труд. Ведь благодаря их грамотной и самоотверженной работе квартиры и имущество не были уничтожены огнем.

При тушении пожара в Конаеве спасли в общей сложности 80 человек.