Крупный пожар в Конаеве: горит крыша жилого дома

В Конаеве во втором микрорайоне прямо сейчас горит крыша жилого дома, сообщает Zakon.kz

Очевидцы сняли на видео пожар в 36 доме. На кадрах видно, что на месте уже работают экстренные службы. Пожарные борются с огнем.

Больше информации пока нет. Одна из комментаторов в паблике qonaev_qapshagay пишет, что на пожар приехало три машины и одна водовозка. Потушить не могут, слишком большой очаг возгорания.

Другая комментатор пишет: "Крыша 36 дома была плоской и покрыта мягкой кровлей. Недавно возвели крышу двускатную. Теперь горят и деревянные конструкции и битум мягкой кровли. Его потушить нереально. Водой нельзя. А пенных генераторов что то не видно. Углекислотных установок и порошковых средств и в помине нет. Пока весь гудрон не выгорит. Этот дом строили солдаты давным давно".

Ранее сообщалось, что в Алматы в многоэтажном доме микрорайона "Аккент" произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях.



Спасено 80 человек, из них 35 с помощью спасательного колпака, остальные жители - при помощи спецтехники. Также эвакуировано более 200 человек.

Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации".

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение.

Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью, полученных во время пожара. Ее семье выразил соболезнования аким города, а акиматом Алатауского района проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса ТОО "Ayt Housing Complex", по результатам которых руководство компании сообщило о предоставлении двухкомнатной квартиры на безвозмездной основе семье погибшей.

В 18:46 пожар был ликвидирован.