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В Абайской области изнасиловали 9-летнего мальчика

В Абайской области изнасиловали 9-летнего мальчика Фото: pixabay
20 июля 2023 года в Абайской области изнасиловали 9-летнего мальчика. Об ужасающем инциденте правозащитнице Дине Тансари рассказал отец пострадавшего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В публикации сказано, что после произошедшего в медучреждении у ребенка были зафиксированы травмы, множественные гематомы и разрывы слизистой, ссадины и синяки.

"Как выяснилось в ходе разбирательств, мужчина удерживал мальчика, закрывая рот, и не давал звать на помощь, запугивая тем, что убьет его, если он кому-то расскажет об этом", – говорится в сообщении.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в полицию Абайской области.

В августе 2022 года в селе Урджар Абайской области сосед жестоко изнасиловал девятилетнюю девочку. Заявление в полицию написала мама ребенка. По ее словам, сосед женат, у него есть дети. 23 июля 2023 года стало известно, что мужчину осудили на 25 лет. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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