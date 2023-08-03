В Алматинской области отчим пытался изнасиловать падчерицу

42-летний мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю в Алматинской области. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе региональной полиции.

С заявлением в полицию 1 августа 2023 года обратилась женщина 1966 года рождения. Она попросила принять меры в отношении мужчины, который пытался изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.

По словам начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова, в этот же день обращение зарегистрировали в ЕРДР районной полиции по статье 24 части 3 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статье 120, части 3-1, пункту 1 УК "Изнасилование". И было начато производство досудебного расследования.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 42-летний мужчина". Бауржан Аленов

Следствием установлено, что фигурант преступления приходится отчимом потерпевшей, который во время нахождения несовершеннолетней в доме у своих родственников под предлогом выбора учебного заведения пытался вступить с ней в половой контакт.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС УП района. Ход расследования взят на особый контроль", – заключил полковник полиции.

18 июля 2023 года сообщалось, что отчим насиловал девочку в течение трех лет в Туркестанской области. Он снимал все на видео и угрожал опубликовать в интернете.