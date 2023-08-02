В Косшы водителя ассенизаторской машины наказали за незаконный слив нечистот

В ходе рейдов на окраине Косшы был установлен водитель ассенизаторской машины, осуществлявший слив нечистот в неустановленном для этого месте, сообщает Zakon.kz.

В отношении водителя автотранспортного средства приняты меры административного характера, составлен протокол об адмправонарушении по ст. 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов" с наложением административного взыскания в виде штрафа.



Как уточняется, в целях выявления нарушений в области благоустройства пристоличных регионов с 19 по 30 июля сотрудниками отдела природоохранной полиции УМПС ДП Акмолинской области выехали на территорию Косшы, Целиноградского и Аршалынского районов.

В ходе проведенных рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлено 78 административных правонарушений по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства", из них 5 фактов грубого нарушения зарегистрированы в Книге учета информации и переданы в Департамент экологии Акмолинской области для привлечения к ответственности виновных лиц (водители ассенизаторских машин).

Ранее сообщалось, что канализационные нечистоты попали в реку Актюбинской области. Экологи ищут виновных.