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Полиция оштрафовала десятки водителей ассенизаторов за слив нечистот

оштрафованы водители за слив нечистот Фото: скриншот видео
На территории страны действует порядка 200 полигонов для слива жидко-бытовых отходов. Тем не менее предприимчивые водители ассенизаторов регулярно нарушают закон, сбрасывая нечистоты в неустановленных местах, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, слив откачанных нечистот в лесопосадке и в канализационные сети города наносит значительный вред зеленым насаждениям, а отводящие системы и инженерные сети забиваются и теряют пропускные мощности, в жаркие дни источая едкий, неприятный запах.

"С начала года выявлено более 20 правонарушений. По всем принимаются меры административного характера. В пределах компетенции сотрудники полиции привлекают таких нарушителей по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства населенных пунктов". Санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 30 МРП. За аналогичные правонарушения по республике привлечено более 130 тысяч правонарушителей, из них 12 тысяч – в Астане и 17 тысяч – в Алматы, порядка 18 тысяч – в Карагандинской области", – отметил старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции КАП МВД РК Алишер Жармагамбетов. 


Комитет административной полиции МВД в рамках концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с населением активно взаимодействует с общественностью. В ходе совместной работы выявляются нарушения законодательства в сферах экологических правонарушений и благоустройства.

С переходом на сервисную модель работы полиции МВД принимаются меры по оперативному реагированию на поступающие сообщения о правонарушениях.

В этой связи полиция призывает граждан принять активное участие в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства, немедленно сообщать об обнаруженных правонарушениях на канал "102", при возможности снимать правонарушение на видео для использования в качестве доказательства.

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Оксана Житникова
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