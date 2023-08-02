В Мангистау рыбаки нашли тело пропавшего мужчины

Несколько дней искали пропавшего 36-летнего мужчину в Каспийском море. 1 августа его тело обнаружили рыбаки, сообщает Zakon.kz.

В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтеры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.



"С 30 июля в 7 км от села Курык на побережье Каспийского моря силами оперативно-спасательного отряда ДЧС проводились поиски гражданина 1987 г.р., который пропал во время рыбалки. Труп мужчины был обнаружен 1 августа, примерно в 11:50, местными рыбаками", – цитирует "Лада" ДЧС Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что пятеро жителей Мангистау выехали 29 июля на рыбалку в Каракиянский район, село Курык. Наутро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи.